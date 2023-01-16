Следователи проверят данные о попытках поджечь здания российских посольств
Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках поджогов российских диппредставительств
Москва, 16 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Сотрудникам Следственного комитета России (СКР) предстоит проверить информацию о противоправных действиях в отношении российских диппредставительств и консульских учреждений в некоторых странах Запада, сообщает 16 января пресс-служба СКР.
По данным МИД России, в ряде западных стран отмечаются попытки поджечь посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами.
Также фиксируются факты нарушения международного права со стороны иностранных государств.
Имеются случаи не только провокаций, но и насильственных действий в отношении российских загранучреждений и их персонала.
В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил фиксировать полученные сведения, а по результатам проверки дать уголовно-правовую оценку совершённым деяниям.
Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым фактам агрессии против дипломатов Генпрокуратура России возбудила уголовные дела.