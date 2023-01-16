Москва, 16 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Проект обновленной концепции внешней политики России в настоящее время дорабатывается, заявил 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Концепция будет утверждена Владимиром Путиным, возможно, и без проведения специального заседания Совета безопасности, отметил он.

Сроки завершения работы над проектом пока неизвестны, добавил Песков.

В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при подготовке концепции стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы её развития.