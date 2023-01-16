Москва, 16 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. 64-летнего актера Владимира Ипатова искали целый месяц. Дочь Ксения пыталась дозвониться мужчине на мобильный телефон еще до Нового года, но ответа не было. 15 января Ксения заявила о пропаже отца в полицию и попросила полицейских приехать на адрес, чтобы проведать отца.

Кадр из сериала «Физрук» Владимир Ипатов

«Сотрудники полиции вскрыли дверь в многоэтажке на юго-западе Москвы. В одной из комнат правоохранители обнаружили тело 64-летнего мужчины. Как установила экспертиза, Ипатов умер около месяца назад», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

По предварительным данным, смерть актера не носит криминального характера, потому что криминалисты не обнаружили на его теле каких-либо признаков насильственной смерти.

Владимир Ипатов за свою карьеру успел сняться более чем в полусотне фильмов и сериалов, среди которых: «Папины дочки», «Интерны», «Физрук», «Последний богатырь» и многие другие. Колоритная внешность и внушительная борода помогали Владимиру получать роли в исторических фильмах, а также он часто играл священников, художников и рок-музыкантов.