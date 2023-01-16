Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Завершение строительных работ по возведению в центре Петербурга Судебного квартала — комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана — официально перенесено с 2024 на 2028 год. Это следует из материалов Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), утвержденной в декабре 2022 года, сообщает «РБК».

Дарья Драй ИА REGNUM Стройплощадка Судебного квартала (архивное фото)

Окончание строительства комплекса зданий на проспекте Добролюбова, которое ведётся под контролем Управления делами президента, откладывается уже не в первый раз. Первоначально строительство предполагалось завершить к концу 2020 года, затем срок был перенесен на декабрь 2024 года. По данным портала госзакупок, суммарная стоимость контракта по возведению Судебного квартала составляет 35,7 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей уже выделено.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально предполагалось, что Судебный квартал будет состоять из здания Верховного суда РФ, его судебного департамента, инженерно-технического блока, а также жилого комплекса для судей. Рядом возведут Дворец танца Бориса Эйфмана. Затем жилой комплекс для судей решили перенести в другой район города, но окончательная локация до сих пор не определена.

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Общедоступный парк «Тучков буян» должен был стать парковой зоной в Судебном квартале у набережной Малой Невы. Он должен был разместиться по соседству с административными зданиями суда. Однако в 2021 году стало известно, что проект парка фактически заморожен, а строительство судебных зданий продолжается.