Москва, 16 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, когда будет отмечаться 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Об этом 16 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, это среда, 18 января», — сказал представитель Кремля, добавив о мемориальных мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что больше ста стран мира беспрепятственно принимают российских граждан, что говорит о провале попыток западных стран изолировать Россию.