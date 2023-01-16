Киев, 16 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Дефицит в энергосистеме Украины существенно вырос в связи с уменьшением производства электроэнергии в результате взрывов на электростанциях. Об этом 16 января сообщает «Укрэнерго».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

Отмечается, что из-за превышения лимитов потребления с 9 часов в четырех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, а с 10 часов — в пяти областях Украины.

Уточняется, что аварийные отключения могут происходить и в других регионах Украины.

По информации пресс-службы, ситуация усложняется неблагоприятными погодными условиями. Так, на Украине фиксируется порывистый ветер и обледенение проводов. А в центральном регионе страны имеется отключение в результате повреждений в распределительных электросетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и на временно оккупированной Киевом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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