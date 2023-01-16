Уфа, 16 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. 18-летнего студента, который убил мать из-за того, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в социальных сетях, арестовал суд в Уфе. Об этом 16 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уфе студент убил свою мать из-за того, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях.