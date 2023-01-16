Палермо, Италия, 16 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Главаря сицилийской группировки коза ностра Маттео Мессину Денаро задержали в частном медицинском учреждении, где он «проходил терапию». Об этом сообщил генерал итальянской полиции, командир Группы специальных операций (ROS) Паскуале Ангелосанто.

Italian police Маттео Мессину Денаро

«Карабинеры ROS, государственной полиции и территориальных командований Сицилийского региона арестовали беглеца в медицинском учреждении, куда он отправился для прохождения клинической терапии», — заявил Ангелосанто в видеообращении, опубликованном итальянскими СМИ.

Расследование, итогом которого стал арест 60-летнего мафиози, координировали прокурор Палермо Маурицио де Лючия и помощник прокурора Паоло Гвидо. При задержании Денаро не оказал сопротивления, сообщает ANSA.

В клинике «Ла Маддалена» Денаро проходил лечение более года. Несколько десятков силовиков находились в клинике в ходе полицейской операции, чтобы обеспечить безопасность остальных пациентов. Власти держат в тайне местонахождение задержанного.

Денаро разыскивали с 1993 года, суд дважды заочно приговаривал его к пожизненному заключению. В первый раз — за убийства прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, во второй раз — за нападения во Флоренции, Риме и Милане.

Нынешний главарь коза ностра занимал первую позицию в списке самых разыскиваемых преступников, составленном МВД Италии. Задержать его удалось благодаря арестам в его окружении. В 2015 году следователи выяснили, что Денаро не пользуется современными средствами связи, чтобы не оставлять никаких следов. Так, зашифрованные указания своим подчинённым он раздавал на листках бумаги. Его единственная известная фотография сделана в начале 1990-х годов.