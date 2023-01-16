Москва, 16 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет международные телефонные переговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, разговор состоится во второй половине дня.

«Ожидаем во второй половине дня международный разговор», — сказал представитель Кремля, не уточнив, с кем именно состоится беседа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что больше ста стран мира беспрепятственно принимают российских граждан, что говорит о провале попыток западных стран изолировать Россию.

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