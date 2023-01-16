Париж, 16 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Франция столкнется с политическими последствиями, когда граждане страны узнают реальную стоимость поддержки Украины. Об этом заявил ТАСС директор по исследованиям высшей школы исследований по социальным наукам Франции Жак Сапир.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в настоящее время трудно сказать, какую реальную сумму средств выделили Украине власти Франции.

«Пока у меня нет впечатления, что эти траты очень значительны, вероятно, от двух до трех млрд евро на все расходы вместе взятые, включая гуманитарную помощь», — сообщил Сапир, уточнив, что эти расходы могут быстро увеличиться и когда станет известна общая их сумма, это приведет к неприятным политическим последствиям в стране.

По мнению эксперта, сейчас остро стоит вопрос выживания экономики Украины с учетом того, что ВВП этой страны сократился на 35–45%, а налоговые поступления уменьшились еще больше.

Он напомнил и о значительных затратах, которые вызваны разрушением мостов, энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Сапир предположил, что в условиях сокращения до минимума всех расходов правительству Украины потребуется порядка 35–50 млрд евро в текущем году, и это без учета военных расходов. Эксперт считает, что если Вашингтон возьмет на себя большую часть военной помощи, то европейским странам нужно будет покрывать гуманитарные и социальные потребности Украины.

Так, по его мнению, для Франции эта сумма должна будет составить от семи до десяти млрд евро, то есть до 4,5% ВВП страны. Эксперт пояснил, что эта сумма не является «экстраординарной», но накладывается на усилия властей Франции по борьбе с инфляцией. Он считает, что такая сумма была бы посильна для страны, если бы помощь нужно было выделить лишь в текущем году, но эта необходимость может сохраниться на протяжении нескольких лет.

Сапир задается вопросом, смогут ли и захотят ли власти Франции выделять такие суммы на выживание экономики Украины.

«Теоретически, если французы смирятся с падением своего уровня жизни, это действительно может произойти», — сообщил эксперт, уточнив, что, учитывая усталость французов от этого конфликта, можно сомневаться в наличии подобного желания у жителей Франции, а значит, и у правительства страны.

Эксперт отметил, что с подобной дилеммой сталкиваются также власти Италии, Германии и Испании.

Он отметил, что, даже если в ближайшее время конфликт на Украине будет прекращен, это не будет означать, что экономика страны восстановится. Финансовые трудности останутся прежними, по крайней мере до 2024 года, уточнил эксперт.

«Именно поэтому, скорее всего, европейские правительства не сдержат своих обещаний и постараются отстраниться от украинской «проблемы», — такое мнение высказал эксперт.