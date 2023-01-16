Уфа, 16 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В столице Башкирии планируют установить памятник первому главе республики Муртазе Рахимову. Об этом 16 января сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

Сергей Бобылев/ТАСС Церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Известно, что к работе над памятником хотят привлечь народного художника России Салавата Щербакова.

Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву поручено в течение двух-трёх дней определить место, где расположится будущий монумент.

Как сообщало ИА REGNUM, первый глава Башкирии Муртаза Рахимов скончался 11 января 2022 года в возрасте 88 лет. Он возглавлял республику с 1993 по 2010 год.

Прощание с Рахимовым прошло 13 января в государственном концертном зале «Башкортостан». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

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