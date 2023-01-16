Берлин, 16 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Крайне непопулярная министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, объявившая ранее о своей отставке, должна уйти, пишут 16 января местные СМИ. Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение и своевременно представит новую кандидатуру, информирует кабмин ФРГ.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Кристина Ламбрехт

«Я решила освободить свой пост», — заявила Ламбрехт, пояснив, что в последнее время журналисты уделяли много внимания ее действиям и личности. Это привело к тому, что реальные нужды немецкой армии и ее развитие отошли на второй план.

О том, что «министр-катастрофа хочет уволиться», 14 января извещала крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид Bild.

«Почти все пишут, что наиболее вероятным кандидатом на ее пост (пост Кристины Ламбрехт. — Прим. ИА REGNUM) является эта дама — Ева Хёгль. Не знаю почему, но сдаётся мне, что она будет более популярной в бундесвере, чем её предшественница», — отметил в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.

«Усложняет ситуацию то, что ранее канцлер во всеуслышание пообещал, что половина его кабинета будет состоять из женщин, так что для «гендерного разнообразия» Шольцу придётся искать на место министра обороны человека женского пола», — рассуждает российский журналист Руслан Осташко.

Напомним, Ламбрехт по профессии юрист. Родилась 19 июня 1965 года в Мангейме. До того, как осенью 2021 года стать министром обороны Германии, она была министром юстиции, министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии. Свою работу в новой должности Кристина Ламбрехт начала с угроз в адрес России. Отставке Ламбрехт предшествовала беспрецедентная серия неудач. В недавнем опросе INSA министр заняла последнее место среди 20 немецких политиков.

«Она оказалась даже более непопулярна, чем лидеры АдГ Алиса Вайдель и Тино Крупалла. Послужной список Ламбрехт на посту министра — это катастрофа!» — отмечается в статье Bild.

Ранее Ламбрехт не стала прямо отвергать возможность отправки немецких военнослужащих на Украину, при этом она пригрозила персональными санкциями президенту РФ Владимиру Путину и его ближайшему окружению.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО. — Прим. ИА REGNUM)», — заявила Ламбрехт в интервью «Bild am Sonntag», выдержки из которого опубликовало РИА Новости.

Jörg Blank/dpa/ТАСС Кристина Ламбрехт и министр обороны Украины Алексей Резников в Одессе

Тем временем Spiegel сделал неутешительные выводы о том, как обстоят дела в бундесвере: техника в очень плохом состоянии, многое разукомплектовано и не работает. Особую тревогу вызывает состояние танков и авиации. Издание намекало на полную некомпетентность министра обороны Кристины Ламбрехт, но все проблемы давние и системные.

«Министр должна, наконец, уйти в отставку или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», — заявил лидер крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Поводом для снятия Ламбрехт с должности называли и ее видеообращение в новогоднюю ночь. Возмущение общественности вызвало плохое качество съёмки под звуки петард, а также содержание речи министра:

«В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо».

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Как сообщало ИА REGNUM, еще 13 января информацию о возможной отставке главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт в военном ведомстве назвали слухами и отказались комментировать.

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