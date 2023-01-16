Москва, 16 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Об этом 16 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки киевского режима переложить на Россию ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске, Песков ответил:

«Российские вооружённые силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным».

Напомним, 14 января из-за работы украинской системы ПВО обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске.