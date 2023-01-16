Тверь, 16 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. 137 целевиков заканчивают в 2023 году обучение в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ). Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, 74 из них — студенты (будущие врачи-терапевты, педиатры, стоматологи и фармацевты), а 63 — ординаторы (будущие врачи узких специальностей).

Пресс-служба правительства Тверской области Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами в Тверской области решается в том числе в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение»

«Решение кадрового вопроса — одна из важнейших задач в сфере здравоохранения, — считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. — При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе».

Задача по обеспечению отрасли медицинскими кадрами решается в том числе в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение». Одна из таких мер — заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальную поддержку: для студентов специалитета — 50 тыс. рублей, для ординаторов — 75 тыс. рублей. Кроме того, после окончания медицинского вуза молодого специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.

Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в ТГМУ по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры — 126 человек.