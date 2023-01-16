Донецк, 16 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Киевские каратели за 10 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра, по Макеевке — 10 ракет из РСЗО, сообщило 16 января представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Так, в 12:00 мск из населенного пункта Ласточкино ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм, а по Червоногвардейскому району Макеевки каратели ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО.

Спустя десять минут украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.

Отметим, что артиллерия калибра 155 мм применяется странами Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Так, на донецком направлении ВСУ совершили четыре обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на шахтерском — один обстрел из РСЗО.

Всего киевские каратели выпустили по территории Донецкой Народной Республики 115 единиц различных боеприпасов.