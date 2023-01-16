Москва, 16 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Кинорежиссер Никита Михалков написал открытое письмо властям ЕС, текст обращения опубликован 16 января в издании «Кинорепортер».

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

Михалков, против которого в декабре 2022 года были введены санкции ЕС, подчеркнул, что его письмо не является «попыткой выйти из-под санкций».

Режиссер подчеркнул, что вопреки формулировкам Брюсселя не является «пропагандистом», поскольку деньги от государства за свою общественную деятельность не получает.

«Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение», — отметил Михалков.

Режиссёр полагает, что санкции против него были введены для того, чтобы помешать жителям ЕС услышать правду и избавляться от морока брюссельской пропаганды. Но рано или поздно пробуждение народа произойдет, уверен Михалков.