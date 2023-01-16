Москва, 16 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Общий урожай зерна в России по итогам 2022 года составил 153,83 млн тонн в чистом весе, из них 104,44 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в публикации Росстата.

Борис Михайлович Кустодиев. Жатва . 1914

По официальным данным, из общего количества собранной в чистом весе пшеницы почти 74 млн тонн приходится на озимую культуру и 30,44 млн тонн — на яровую.

Напомним, в 2021 году урожай зерновых в России в чистом весе превысил 121 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.

В 2020 году аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее заявлял о необходимости своевременного и качественного учёта урожая.

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