Киев, 16 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Репрессии СБУ против Украинской православной церкви (УПЦ) раскритиковал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Сергей Иванов. Христиане и язычники, 1909

«Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: «Зеленский объявил войну христианству»? Такие заголовки идут на пользу Украине?» — сказал Арестович.

По его словам, нужно перетягивать на свою сторону тех в УПЦ, кто за Украину, и жёстко репрессировать тех, кто против.

Он добавил, что УПЦ посещают около 6 млн человек, которых нельзя огульно записать за это в «российские агенты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала захватывать храмы УПЦ.