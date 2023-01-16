Варшава, 16 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Германию. Об этом глава польского правительства сообщил 16 января в ходе брифинга перед вылетом.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Цель визита — убедить местных политиков передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

Премьер рассказал о планах встретиться с представителями «разных опций», а также выразил надежду на то, что ФРГ передаст Украине значительное количество танков.

«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», — сказал он.

Моравецкий отметил, что Варшава должна получить согласие немецкой стороны перед передачей техники, добавив, что не сомневается в том, что Берлин даст его.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский планирует попросить у премьер-министра Канады Джастина Трюдо немецкие танки Leopard 2.

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