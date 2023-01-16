Анкара, 16 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Турция предложила сделать Стамбул центром возможной реализации инициативы о создании гуманитарных коридоров для раненых в зоне конфликта на Украине. Об этом, как передает газета Hürriyet, сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Россия и Украина передали друг другу списки. Сколько там военных, сколько гражданских, генералов или солдат, мы не знаем», — рассказал он.

Говоря о необходимости начать обсуждение «пункт за пунктом», Малкоч признал, что сделать это непросто.

«Мы предложили открыть коридор в Стамбуле, но будет ли он воздушным, наземным или морским, пока не ясно. Мы только в начале пути», — добавил омбудсмен.

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Представитель турецкой стороны напомнил, что на полях Международной конференции омбудсменов, прошедшей 11 и 12 января в Анкаре, состоялись переговоры между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцем и самим Малкочем. По его словам, Украина передала обменный список, в который вошли 800 человек, Россия — список из 200 человек.

Он также сообщил, что в ходе вышеупомянутых переговоров фактически началась подготовительная работа, которая может привести к реализации инициативы о гуманитарных коридорах.

«Я объяснил омбудсменам, что им предстоит работать над имплементацией этого механизма, разъясняя его суть в России и на Украине», — сказал турецкий омбудсмен, добавив о том, что в случае необходимости, Турция предоставит поддержку.

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