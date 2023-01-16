Берлин, 16 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Главы министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку, пишут немецкие СМИ.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

Отмечается, что Ламбрехт официально попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от должности министра обороны.

Напомним, журнал Der Spiegel сообщил, что министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль может возглавить минобороны этой страны.

Ранее сообщалось, что Ламбрехт приняла решение самостоятельно на фоне шквала жёсткой критики в её адрес за состояние материально-технической базы бундесвера и скандальных публикаций с её участием.

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