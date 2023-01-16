Штат Оклахома, США, 16 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Самолет с военнослужащими ВСУ, направленными в США для обучения работе с ЗРК Patriot, прибыл в аэропорт Форт Силл в Оклахоме, сообщила 16 января в Twitter журналистка Fox News Лиз Фриден.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

По имеющимся данным, на борту находятся около ста человек. Тренировки должны начаться на текущей неделе, 16–22 января, и продлиться несколько месяцев.

В январе 2023 года сенатор от Оклахомы Натан Дам заявил, что солдат ВСУ нельзя допускать на территорию штата во избежание трагедий, подобной той, которая произошла в Польше, когда киевская ракета ПВО попала в трактор.

Как сообщалось ранее, по данным Bloomberg, западные страны за последние 11 месяцев передали ВСУ более 4000 единиц артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения.