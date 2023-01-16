Москва, 16 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий расширение объема льгот Героев СССР, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей, внесли в Госдуму парламентарии «Единой России» во главе с сенаторами Андреем Турчаком и Виктором Бондаревым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Иван Шишкин. Сжатое поле. 1884

Предлагается наделить Героев, полных кавалеров ордена Славы правом на внеочередное предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, в случае смерти или гибели Героя, полного кавалера ордена Славы, независимо от даты смерти, право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если он им не воспользовался при жизни, будет переходить одному из членов семьи Героя, полного кавалера ордена Славы.

Устанавливается порядок приоритетности такого предоставления: супругу (супруге), детям старше 18 лет, родителям.

Допускается передача права приоритетности путем письменного отказа членов семей от предоставления земельного участка.

«Таким образом, земельный участок будет предоставляться по выбору гражданина на цели ИЖС, для садоводства, огородничества, ЛПХ, либо для ведения КФХ один раз, а в случае смерти, в том числе, если Герой (кавалер ордена Славы) получил звание посмертно, нереализованное им при жизни право перейдет членам его семьи», — отмечается в сопроводительных документах к инициативе.

Реализация законопроекта усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе Героев, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, следует из финансово-экономического обоснования.