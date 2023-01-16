Пекин, 16 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Запад так и не смог создать глобального демократического альянса против России, считает профессор Ольборгского университета в Дании Ли Син, статью которого опубликовало китайское издание South China Morning Post. По мнению учёного, начав принимать чью-либо сторону в политике, мировым лидерам пришлось бы поставить под угрозу свои глобальные связи. А поскольку существуют экономическая взаимозависимость государств, склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем, Запад не должен ожидать, что мир сможет дать отпор Москве, пояснил Ли Син.

Алессандро Маньяско. Привал бандитов

«Политика санкций — замкнутый круг. Санкции не преследуют четкой политической цели или эффективной стратегии. Они стремятся заменить дипломатию. Что касается России, то Еврокомиссия уже работает над десятым и, возможно, 11-м и даже 12-м пакетом санкций. Но следует отметить, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета всё труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств. ЕС стремится навязать свои пакеты рестрикций другим государствам, что приумножает его имидж высокомерия и нереальной власти», — заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Расчленение России является целью, которую преследуют США, заявил в сентябре 2022 года российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на конференции «К 60-летию Карибского кризиса». Российский дипломат рассказал о том, что США мечтают низвергнуть Россию, «поставить её на колени, а лучший вариант — расчленить». Антонов добавил, что американская верхушка хотела бы развалить Россию «на несколько удельных княжеств». По словам посла, США поставили задачу лишить Россию ядерного оружия, а также законного места в качестве постоянного члена в Совета Безопасности ООН.

По оценке бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе, санкции против России нанесли вред Австрии и всей Европе, их продолжение чревато социальным взрывом:

«Нам обещали, что санкции поставят Россию на колени. Этого не произошло. Вместо этого Россия за 2022 год удвоила доходы от торговли с Европой энергоресурсами, вышла на положительный торговый баланс, и ее доходы выросли. Европа же платит за свои политические ошибки страданиями своего населения — все более высокими ценами на газ и электроэнергию. Эксперты предупреждают, что уже в марте–апреле нас ждет волна банкротств европейских предприятий».

Читайте также: Антироссийскими санкциями Австрия нанесла удар по себе — Штрахе

Читайте также: Вопреки прогнозам экономика России не встала на колени — депутат Гурулёв

Как сообщало ИА REGNUM, ссылаясь на данные исследования Кембриджского университета, профессор Ольборгского университета в Дании Ли Син пояснил, что из 6,3 млрд человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66% испытывают положительные чувства к России.

Читайте также: В Германии оценили потенциал российской экономики

Читайте также: План Запада против России провалился, заявили в Китае