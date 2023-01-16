Севастополь, 16 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Над Севастополем российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил 16 января губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

Он отметил, что средства ПВО уничтожили над морем три беспилотника. Военные продолжают отбивать атаку.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, в Севастополе по решению председателя антитеррористической комиссии и губернатора города до 26 января продлён высокий уровень террористической опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские системы ПВО 16 января сбили рядом с Севастополем БПЛА над морем по направлению к Бельбеку.