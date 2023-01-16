Новокузнецк, Кемеровская область, 16 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Новокузнецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием вахтового автобуса и грузовика, погибли два человека, сообщили 16 января в пресс-службе главного управления МВД по Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло около 11:40 (07:40 мск) на Бызовском шоссе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении вахтовым автобусом. Пассажирское транспортное средство отбросило на встречку, после чего автобус столкнулся с КамАЗом.

В результате происшествия погибли водители легкового и грузового автомобилей, еще четыре человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и большегруза в Подмосковье. В числе пострадавших водитель автобуса ЛиАЗ и два пассажира. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 «МБК» в городе Сергиев Посад.

Читайте также: Два пассажира и водитель автобуса пострадали в ДТП в Подмосковье