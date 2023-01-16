Катманду, 16 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Сети появились кадры самолёта, потерпевшего крушение на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале. Видео, снятое одним из пассажиров, появилось в телеграм-канале «Sputnik Новости Индия».

Цитата из видеотрансляции пассажира самолета Пожар в салоне самолета после падения. 15.01.2023. Непал

На кадрах видно, как молодой человек снимает из иллюминатора вид на город во время посадки. Однако позднее происходит резкий толчок, после чего в кадре появляется пламя.

Напомним, самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился 15 января в 11:00 по местному времени. Воздушное судно следовало из Катманду в аэропорт Покхара.

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Как сообщало ИА REGNUM, спасательная операция у города Покхары в центральном Непале, где разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, завершена. Обнаружены оба чёрных ящика.

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