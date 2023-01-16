Певец SHAMAN анонсировал концертный тур в новых регионах России
Донецк, 16 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что планирует совершить концертный тур по Новороссии. Об этом 16 января он сообщил корреспонденту РИА Новости.
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SHAMAN
Дронов уточнил, что благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе, которые он дал 14 и 15 января, не являются разовыми мероприятиями, он планирует целый тур в новых регионах России.
По его словам, к этому он готовился очень тщательно.
«Я себя чувствую здесь как дома, очень уютно, очень тепло», — сообщил Донов, находясь в Мариуполе.
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