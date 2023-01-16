Донецк, 16 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ города Донецка было повреждено здание ликёро-водочного завода. Об этом 16 января сообщил глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

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По его данным, после обстрела со стороны киевских боевиков Калининского района города были повреждены здание СТО и два многоквартирных жилых дома по пр. Ильича, а также кровля здания «Второго ликёро-водочного завода».

Уточняется, что зафиксировано прямое попадание в здание торгового цента по пр. Ильича.

По его словам, в результате обстрела ВСУ Калининского района четверо мужчин получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вооружённые формирования киевского режима вновь подвергли обстрелу Макеевку.