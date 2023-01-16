Рим, 16 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Лидера сицилийской преступной группировки «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро задержали в Италии после 30 лет поисков. Об этом сообщает 16 января агентство ANSA.

Italian police Маттео Мессину Денаро

Денаро находился в розыске с 1993 года. Его арестовали в частной клинике.

Босса итальянской мафии приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе за расправу над ребёнком. На его счету и массовые убийства, совершённые в 1992 году, и нападения в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме. Его считают последним мафиозным боссом «первой величины», отмечает агентство.