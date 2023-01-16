Москва, 16 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В России объём автомобильных грузоперевозок в 2022 году увеличились в первую очередь за счёт второго полугодия. Об этом 16 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автоперевозки

Как следует из данных биржи автомобильных грузоперевозок ATI. SU, импортные перевозки за 2022 год выросли на 41% по количеству заявок. Причём почти весь прирост обеспечила вторая половина года.

Также отмечается, что количество заявок на доставку грузов в Россию увеличили Азербайджан (на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%), Казахстан (на 109%) и Белоруссия (на 34%).

По европейскому направлению обвала не произошло. Значительно просел спрос лишь на доставку грузов из Финляндии (на 59%) и Германии (на 23%). Италия, Литва, Франция и Польша потеряли по 15%. Заявки на перевозки из Сербии, Эстонии и Испании показали небольшой рост.

Что касается экспортных перевозок, то потери в Европе оказались более существенными. Грузоперевозки в Германию, Финляндию, Италию, Эстонию, Латвию, Румынию снизились почти в два раза.