Севастополь, 16 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Снова атака беспилотников», — написал глава региона в личном телеграм-канале.

Он уточнил, что российские системы ПВО сбили неподалёку от Севастополя БПЛА над морем по направлению к Бельбеку.