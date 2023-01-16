Курск, 16 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Курский областной суд приговорил пенсионера к 13 годам колонии строгого режима за убийство супружеской пары. Об этом 16 января сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гособвинитель в ходе заседания суда, состоявшегося 10 января, запросил 15 лет лишения свободы для мужчины, которого обвиняют в убийстве двух человек. Также были заявлены три гражданских иска на 5,1 млн рублей о компенсации морального вреда.

«Курский областной суд признал Волобуева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 сентября прошлого года пожилой мужчина дважды выстрелил в соседей, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения. Мужчина и женщина погибли на месте, у них остался маленький сын.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение в совершении преступлений на сексуальной почве 24-летнему гражданину Туниса, задержанному 14 января по заявлению потерпевшей женщины.

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