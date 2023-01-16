Лондон, 16 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Британские власти разработают меры для оперативного обеспечения правопорядка и подавления общественных протестов. Об этом 16 января пишет газета The Financial Times.

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«Право на протест — один из фундаментальных принципов демократии, но оно не абсолютно», — заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

По его словам, необходимо соблюдать баланс между правами отдельных лиц и правами трудящегося большинства.

Отмечается, что Сунак планирует расширить юридическое определение «серьёзного нарушения», что позволит полиции эффективнее пресекать действия протестующих, которые блокируют дороги и применяют медленные шествия.

Уточняется, что поправка к закону даст более чёткое представление о том, когда правоохранительные органы могут вмешиваться в ход протеста. Так, полиция будет рассматривать протесты одной и той же группировки как одно событие и сможет учитывать их совокупный эффект.