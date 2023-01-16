Москва, 16 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. На создание цифровой экосистемы Северного морского пути в федеральном бюджете России на 2023 год и следующие годы предусмотрено порядка четырех млрд рублей. Об этом 16 января сообщает пресс-служба правительства России.

Sovcomflot.ru Северный морской путь

Система будет состоять из единой платформы электронных сервисов, через нее намерены оказывать услуги участниками логистического рынка. В сервис включат установленные на судах автоматизированные измерительные комплексы и оборудование для оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов.

Отмечается, что в результате можно будет собирать более полные сведения о погодных условиях, в реальном времени следить за ситуацией, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что является очень важным для своевременной доставки грузов, в том числе на экспорт и в рамках северного завоза.

Северный морской путь является значимым транспортным коридором, который полностью проходит вдоль российских берегов. По словам президента России Владимира Путина, развитие этого пути позволит России более полно раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию. Это необходимо для укрепления безопасности и суверенитета страны.

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