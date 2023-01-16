Москва, 16 января, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Правительство РФ актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Об этом 16 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, что имеет особое значение для устойчивого роста экономики и благополучия людей», — сказал Мишустин.

По его словам, главная стратегическая цель состоит в обеспечении надёжной работы энергосистемы России и планомерном снижении нагрузки на окружающую среду.

Он добавил, что для этого правительство будет активно заниматься развитием эффективной низкой углеродной генерации.

Мишустин уточнил, что с 2023 года в эксплуатацию должны быть введены новые энергоблоки АЭС с суммарной мощностью более чем 12 тыс. МВт, а также построены дополнительные объекты гидроэнергетики ещё на 7 тыс. МВт.

Кроме того, важно прокладывать новые линии электропередачи и заменить устаревшее оборудование электростанций на современное и высокотехнологичное, добавил он.