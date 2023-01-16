Катманду, 16 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Спасательная операция у города Покхары в центральном Непале, где разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, завершена. Обнаружены оба чёрных ящика, сообщил 16 января заместитель директора Управления гражданской авиации Непала Санджай Кумар.

जनक राज भट्ट Покхара. Непал

«Оставшихся в живых не было, и спасательная операция окончена», — приводит слова Кумара Bloomberg.

Оба регистратора, которые находились на борту, переданы следственной группе. Один из них записывал звуки в кабине, другой — данные о полёте. Судебно-медицинские эксперты работают над опознанием тел, добавил чиновник.

Самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, 15 января в 10:32 по местному времени вылетел из Катманду в Покхару. Крушение произошло около 11:00.

По данным авиационного управления, среди пассажиров были граждане Индии, Франции, Австралии, Ирландии, России и Кореи.

Цитата из видео. Непал. 2023 Падение самолета Yeti Airlines 15.01.2023

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года во время полёта из Покхары в Джомсом разбился самолёт авиакомпании Tara Air. Погибли все 22 человека, находившиеся на борту.

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