В Непале завершили поисковую операцию на месте крушения самолёта
Чёрные ящики найдены на месте падения самолёта в Непале
Катманду, 16 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Спасательная операция у города Покхары в центральном Непале, где разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, завершена. Обнаружены оба чёрных ящика, сообщил 16 января заместитель директора Управления гражданской авиации Непала Санджай Кумар.
«Оставшихся в живых не было, и спасательная операция окончена», — приводит слова Кумара Bloomberg.
Оба регистратора, которые находились на борту, переданы следственной группе. Один из них записывал звуки в кабине, другой — данные о полёте. Судебно-медицинские эксперты работают над опознанием тел, добавил чиновник.
Самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, 15 января в 10:32 по местному времени вылетел из Катманду в Покхару. Крушение произошло около 11:00.
По данным авиационного управления, среди пассажиров были граждане Индии, Франции, Австралии, Ирландии, России и Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года во время полёта из Покхары в Джомсом разбился самолёт авиакомпании Tara Air. Погибли все 22 человека, находившиеся на борту.
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