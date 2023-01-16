Москва, 16 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. Об этом 16 января сообщили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

«В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования», — сообщили в компании.

Отмечается, что в ходе модернизации были проведены работы по улучшению характеристик воздушного судна. В результате проведенных работ существенно возрастет эффективность и надежность самолета.

В ОАК подчеркнули, что работы над Ту-95МСМ ведутся совместно со специалистами «Туполева» и ТАНТК имени Г. М. Бериева.

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