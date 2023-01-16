Донецк, 16 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Репортёр ВГТРК Андрей Руденко опубликовал уникальные кадры, снятые с борта боевого вертолета ВКС России, на которых показано уничтожение ракетой внедорожника ВСУ. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На кадрах видно, как внедорожник после попадания в него ракеты разлетается в «щепки».

По информации репортера, боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» нанес удар ракетой по внедорожнику с нацистами.

Уточняется, что за этой автомашиной шла охота, в ней находился командир одного из киевских формирований.