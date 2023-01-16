Вашингтон, 16 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Письмо президенту США Джо Байдену направил ирано-американский бизнесмен Сиамак Намази, который семь лет находится в тегеранской тюрьме. Об этом 16 января сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Намази объявил голодовку и предложил Байдену «хотя бы минуту в день думать о страданиях американских заложников в Иране».

По его словам, все его усилия обратить внимание властей США на эту проблему и вернуть домой американских заложников были безрезультатными.

«Всё, что я хочу, это минуту вашего времени на протяжении следующих семи дней, которую вы посвятите размышлениям о страданиях этих людей. Всего минуту за каждый год жизни, который я потерял в тюрьме Эвин, т. к. правительство США, которое могло спасти меня, не сделало этого», — написал Намази.

Он добавил, что голодовка начнется 16 января и продлится неделю, поскольку это единственное, что он может предложить Байдену в обмен на «минуты размышлений».