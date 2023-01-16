Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение в совершении преступлений на сексуальной почве 24-летнему гражданину Туниса, задержанному в минувшую субботу, 14 января, по заявлению потерпевшей женщины.

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«По версии следствия, обвиняемый в ночь с 13 на 14 января 2023 года в Александровском парке избил руками 52-летнюю местную жительницу, после чего изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

По данным «Агентства журналистских расследований» (АЖУР), преступление произошло у кафе-бара «Грот», находящегося в Александровском парке. В соцсетях обвиняемый гражданин Туниса заявляет о себе как о студенте петербургского «Военмеха».