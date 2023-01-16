Москва, 16 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В 2022 году добыча угля в России выросла на 0,3% в годовом исчислении и составила 442 млн тонн. Об этом 16 января заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«В угольной отрасли, несмотря на эмбарго, которое ввели в августе на поставки в Европу, отечественные угольные компании обеспечили прирост добычи к уровню прошлого года на 0,3%», — сказал он.

Говоря об объемах добычи, Новак обратил внимание, что они сопоставимы с рекордом 2020 года.

«Объем добычи составил 442 млн тонн, и это фактически рекордный уровень, равный уровню 2020 года», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай может заменить Россию на мировом рынке поставок топлива, утверждает американское агентство Bloomberg.

Напомним, инфляция за 2022 год в России составила почти 12%.

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