Москва, 16 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Бизнесменов, призванных по мобилизации, освободили от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчётность во время несения военной службы. По информации пресс-службы правительства России, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

Отмечается, что данный документ вносит изменения в постановление правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц» и позволит мобилизованным представителям бизнеса избежать штрафов за непредставление отчётности.

Постановлением предусматривается, что сведения о субъектах предпринимательства, в которых в рамках мобилизации был призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будут направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. В результате сами бизнесмены будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность в ходе несения воинской службы.

Напомним, что ранее правительством России была утверждена отсрочка по уплате страховых взносов и налогов для таких граждан. Для мобилизованных также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денег по счетам. Правительство утвердило постановление о расчёте страхового стажа для контрактников, добровольцев и мобилизованных. Период участия этих граждан в спецоперации будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

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