Соледар, ДНР, 16 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Два батальона ВСУ ушли с линии фронта у Артёмовска (украинское название — Бахмут) и Соледара из-за нехватки боеприпасов. Об этом пишет 16 января испанская газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Командир танка 24-й механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин подтвердил дефицит боеприпасов в украинской армии. Офицер ВСУ рассказал, что две недели назад в его роте оставалось шесть танков, теперь остался лишь его собственный танк.

«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте, рассказали, что они ушли с фронта из-за нехватки боеприпасов», — говорится в статье.

По словам испанского журналиста, на дороге между Константиновкой и Краматорском «российские мины с дьявольской скоростью» пролетают над военной техникой. На второстепенной дороге между Артёмовском и Соледаром, отметил он, 14 января была заметна подготовка киевских войск «к возможному отступлению».

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