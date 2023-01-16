Москва, 16 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых один из мобилизованных рассказал о своем участии в специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее видео было опубликовано 16 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Рядовой, командир миномётного расчёта Алексей Багай рассказал, что был призван на спецоперацию по повестке.

«Во-первых, я не хочу, чтобы они к нам пришли. А во-вторых, если не мы защитим мирных жителей здесь, то кто?» — отметил военнослужащий.

Мобилизованный поведал о проведении «одинаковых» будней, добавив, что «работа есть работа и её тоже надо делать».

Вспоминая свой боевой опыт, полученный во время второй чеченской кампании, Багай отметил, что это «совершенно разные войны». Среди отличий он назвал большую работу артиллерии, разный ландшафт, разный стиль ведения боев.

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«Брат на брата. Но уже давно всё это надоело людям. А я так понимаю, им «мозги чистят» и отправляют. У людей нет выбора. Им диктуют свои условия, они это и делают», — подытожил военнослужащий.

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