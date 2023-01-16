Пекин, 16 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Мир так и не смог дать отпор России, несмотря на громкие заявления западных стран о создании глобального демократического альянса против Москвы, пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

Отмечается, что причина этого — склонность США и стран Евросоюза к политике двойных стандартов при решении проблем.

«Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать чью-либо сторону в политике», — говорится в статье.

Издание также ссылается на данные исследования Кембриджского университета, согласно которым из 6,3 млрд человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66% испытывают положительные чувства к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Китайской Народной Республики в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности заявил, что дальнейшие западные поставки вооружения Украине могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.

Страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предоставить платформу для мирных переговоров, добавил он.

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