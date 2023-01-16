План Запада против России провалился, заявили в Китае
SCMP: страны Запада не смогли создать глобальный демократический альянс против России
Пекин, 16 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Мир так и не смог дать отпор России, несмотря на громкие заявления западных стран о создании глобального демократического альянса против Москвы, пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что причина этого — склонность США и стран Евросоюза к политике двойных стандартов при решении проблем.
Издание также ссылается на данные исследования Кембриджского университета, согласно которым из 6,3 млрд человек, проживающих в других частях света, помимо Запада, 66% испытывают положительные чувства к России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Китайской Народной Республики в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности заявил, что дальнейшие западные поставки вооружения Украине могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также предоставить платформу для мирных переговоров, добавил он.
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