Луганск, 16 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил с концертами в Мариуполе и Луганске. Об этом 16 января сообщает его пресс-служба.

Кадр из интервью Станиславу Ярушину Певец SHAMAN

«Звучание моих песен в Новороссии и на Донбассе наполнено особым смыслом», — написал певец в своем телеграм-канале.

Он отметил, что восхищается мужеством и отвагой детей и взрослых, а также участников спецоперации.

«В Мариуполе и Луганске со сцены я видел тысячи глаз, полных слёз радости, и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших своё право говорить «Я — русский», — сообщил Дронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что певец Shaman выступил перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска (Московская область).

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