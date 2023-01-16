Берлин, 16 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В Берлине автомашина на большой скорости врезалась в одну из колонн Бранденбургских ворот, которые являются символом города. Об этом сообщает 16 января пресс-служба городской полиции.

Lear 21 Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот

По ее информации, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 15 января, в результате водитель автотранспортного средства получил несовместимые с жизнью травмы. Уточняется, что, по предварительной информации, больше никто не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба не поясняет, какие повреждения получили Бранденбургские ворота.

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