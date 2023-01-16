Манила, 16 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший отрицает, что игнорировал просьбы Киева об организации переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом филиппинский лидер заявил журналистам перед отъездом в Швейцарию, куда он отправился для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам президента, которые приводит медиагруппа ABS-CBN, о беседе лидеров двух стран говорили несколько месяцев назад.

«Мы были удивлены, когда украинский дипломат сказал, что мы не отвечаем на запрос, — сказал Маркос. — Мы ответили, но пока не запланировали беседу».

Он добавил, что Манила окажет необходимую поддержку Киеву.

Отвечая на вопрос о том, готово ли правительство Филиппин поддерживать мирный план Украины, президент сказал, что это должны обсудить Киев и Москва. Маркос подчеркнул, что Манила поддерживает любые усилия к миру.

«Как они будут это делать, что они будут делать с территориями и так далее, это, несомненно, ясно двум странам», — добавил филиппинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский планирует попросить у премьер-министра Канады Джастина Трюдо немецкие танки Leopard 2.

Читайте также: Подоляк: Зеленский планирует попросить у Канады танки Leopard 2