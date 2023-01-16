Донецк, 16 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В Донецке под завалами здания, попавшего под обстрел ВСУ, могут находиться люди, сообщили 16 января в МЧС Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что в 8:35 мск спасателям поступила информация о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка.

По прибытии спасателей установлено обрушение конструкций здания, обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия.

«По поступившей информации, под завалами могут находиться люди», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы по поиску пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

На донецком направлении ВСУ совершили четыре обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на шахтерском — один обстрел из РСЗО.

Всего киевские каратели выпустили по территории Донецкой Народной Республики 115 единиц различных боеприпасов.